Denuncian a hombre que atacó con machete a dos perros en Usiacurí

Esta hipótesis surge, según la mujer, porque antes de pandemia los perros le habrían comido unos patos, y en la mañana del viernes halló un carnero muerto en su propiedad.

“El señor me llama por teléfono para decirme que en la mañana del viernes mis perros se habían comido un carnero, yo de inmediato llamo a mi cuñado (cuida la finca) y me dice que los perros no habían salido, tampoco tenían indicios de que habían matado a un animal”, relató la mujer.

De acuerdo con el relató de su cuñado el presunto agresor llegó amenazándolo con el machete, “pero como él no salió, la cogió contras los perros y los macheteó”, aseguró.