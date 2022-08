“Los hombres se acercaron al bus y golpearon los vidrios con un revólver”

Tras confirmarse lo antes mencionado, los empleados decidieron cesar las actividades por más de tres horas hasta que las autoridades y directivos lleguen a una solución. Sin embargo, algunos han salido a trabajar por decisión propia, mientras otros se abstuvieron a realizarlo.

“Yo apenas iba llegando cuando me avisan que me pusiera las pilas porque la cosas volvió a calentarse. No voy a salir, no hay garantías para hacerlo. Esperemos qué pasa”, expresó otro conductor consultado por este medio.

Por el momento en la sede de la línea de transporte permanecen reunidas las autoridades.