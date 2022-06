Ataque a bala en la 19: víctima tenía 16 minutos de haber recibido turno

En conversaciones con EL HERALDO, testigos del hecho indicaron que el atacante llegó a pie hasta el sitio: “Él (Fontalvo) no tenía mucho de haber llegado, como de costumbre vino a las seis de la tarde, parqueó su carro e ingresó. No pasaron ni 16 minutos cuando ocurrió el atentado, para mí ya lo tenían estudiado. El sicario había llegado y a los minutos se escucharon los disparos, luego salió apuntándole a la gente para que no se le acercaran (…) a mitad de cuadra se encontraba otro tipo en una moto que lo estaba esperando”.

De acuerdo con el morador de la zona, la persona que arremetió contra Fontalvo, quien usaba una camisa blanca y una gorra negra, “parecía un joven, no le pongo más de 25 años”.