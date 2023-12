Árbitro denuncia en Fiscalía agresión en partido de Liga del Atlántico

“Los padres del equipo Evolution Soccer ingresaron al terreno juego una vez finalizado el partido de fútbol y me agredieron. Me ocasionaron golpes como patadas y puños, en todo el cuerpo. Aun estando en el suelo, me golpearon. Después de haber sido golpeado, me lanzaron amenazas, me decían que me iban a matar y que me iban a esperar afuera y que no iba a volver a pitar más. Todo fue en tono amenazante. Es de anotar que durante el desarrollo del partido fui agredido verbalmente por parte de los agresores, los cuales materializaron la agresión una vez terminado el encuentro deportivo. Debido a los golpes recibidos, un compañero me trasladó a la urgencia de la Clínica Salud Total”, señaló el árbitro en la denuncia interpuesta en Fiscalía por el delito de lesiones.

Por otro lado, el juez indicó que el caso está en poder de su abogado y también se plantea exponerlo ante la Liga de Fútbol del Atlántico para que haya una sanción ejemplarizante al equipo de fútbol involucrado.