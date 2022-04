Apareció July Jiménez, joven reportada como desaparecida en La Victoria

Las autoridades le indicaron a los familiares de la joven que se dirigieran a las oficinas de Fiscalía para esclarecer los hechos.

Cabe recordar que la mamá de Jiménez Peralta mencionó a EL HERALDO que “la última vez que supimos de ella fue al mediodía de este martes, cuando salió a hacer una consignación en La Victoria. Ella me mandó el volante a mi WhatsApp y luego mi hijo le escribió porque habían quedado en encontrarse para almorzar; sin embargo, apareció que ella vio el mensaje, pero no respondió, y de ahí en adelante comenzamos a llamarla toda la tarde, pero desviaban las llamadas, y después de las 5:00 p. m. el teléfono no volvió a sonar”.