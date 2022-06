“Me preocupa mi familia y Malambo”: alcalde Monsalve tras supuestas amenazas

Al respecto de la situación con la funcionaria, Monsalve señaló que “está en peligro el tema de los recursos del estado, incluyendo la salud de los ciudadanos, todo eso realmente me preocupa”.

Destacó además que “nosotros tenemos que mostrar todos los requerimiento que hemos hecho para saber dónde están los recursos del municipio, y para que nos respondan por qué la salud no ha mejorado, por qué no se ha hecho nada entre un tráfico de votos, de influencias y por qué no se han pronunciado los organismos”.

Dejó claro que desconoce si los audios que menciona el supuesto jefe criminal son los que ya tiene la Corte Suprema o “si ellos creerán que hay otros audio, pero ya estamos solicitando que nos los entreguen para revisarlos detalladamente y colocarlos en conocimiento de la comunidad y de las autoridades”.

Lo anterior fue mencionado debido a que el mandatario puso en conocimiento de las autoridades una serie de grabaciones en las que destacaban supuestos entramados que enlodarían a Camargo Molina y a otros funcionarios del municipio.