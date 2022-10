“Me enteré de muerte de Yarelis por llamada”: pareja de fallecida en choque

EL HERALDO dialogó con Raúl Meza, pareja de la víctima, y este entregó una versión que hace parte de la investigación que adelantan las autoridades de tránsito sobre el siniestro vial.

“Hay una de las informaciones de que el tractocamión estaba varado y no tenía señalización, no tenía luces de parqueo. El conductor del taxi iba en su vía y no se percató y colisionó con la parte de atrás del vehículo pesado”, mencionó el hombre, quien llegó hasta el sitio donde se registró el choque.

El pariente estaba en su casa ubicada en el barrio Buena Esperanza de Santo Tomás. La mañana le fue interrumpida por una llamada telefónica.

“Me enteré cuando un amigo me llamó por celular. Me dijo que Yarelis María Ariza había muerto en un accidente”, dijo el hombre.

Luego añadió que su pareja había salido a cumplir con uno de sus turnos en la empresa con Asotaeba (Asociación de Taxis del aeropuerto de Barranquilla) en el Ernesto Cortissoz.