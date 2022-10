Accidente en la 93: liberan a señalado y Fiscalía da prórroga para investigar

Lo que la Fiscalía estaría buscando con la mencionada prórroga es comprobar si Gaviria Barragán era o no el conductor de la camioneta causante del siniestro.

Ante ello, Miriam Gutiérrez, tía de José Elías, volvió a alzar su voz en aras de pedir celeridad en la investigación de caso: “Sabemos que él se entregó, pero no hubo indagatoria, ni tampoco una orden de captura en su contra, porque todavía la parte preliminar de las investigaciones que hace la Policía no ha terminado. Esta persona manifestó que era quien estaba manejando la camioneta, asegurando que no había un conductor elegido, así como indicó el coronel Urquijo”.

Paralelo a eso, la familiar de la víctima mortal de accidente destacó que las autoridades ya tendrían un acervo probatorio robusto para la judicialización del señalado: “Las pruebas que hay son los videos, estos son dicientes porque en ello se ve cuando el carro se vuela el semáforo en rojo y choca con el vehículo de mi sobrino”.

Por su lado, este medio supo que los peritos que llevan el caso estarían trazando la ruta que la camioneta en mención, la cual estaba a nombre de la mamá de Gaviria Barragán, emprendió hasta aquella zona del barrio El Poblado.