Accidente en la 93: “El de la camioneta dejó a mi hijo tirado y escapó”

“A las 8:00 de la mañana me enteré de lo sucedido. A eso de las 10 de la noche del viernes mi hijo me avisó que se iba a quedar durmiendo donde la novia. En la mañana temprano me llamó ella, preguntándome por él, yo le dije que se suponía que José había dormido en su casa, a lo que ella me contestó que no”, señaló Ingrid Ariza.

En ese momento, la joven le preguntó si había visto las noticias: “Se puso a llorar manifestándome que los vecinos de su conjunto le mostraron un video donde aparece el carro de mi hijo, diciendo que había sufrido un choque con una camioneta”.

La mujer contó que Gutiérrez Ariza había ido a recoger a unos amigos que estaban tomando y que le pidieron el favor para que los llevara a su casa. El hoy fallecido pasó a buscarlos y fue ahí cuando se presentó el suceso. Trascendió que se trató de Sergio Alejandro Gallego Arango y Eliana Cristina Henao Giraldo, quienes resultaron lesionados y fueron llevados al mismo centro médico.