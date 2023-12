Dos muertos y cuatro heridos, el saldo de siniestro vial en Pradomar

Se supo que la tractomula llevaba material para la construcción del Faro de Puerto Colombia y obras de las playas.

“Esa curva del hotel es trágica, ahí no falla mensualmente un accidente. No hay reductores de velocidad, no hay nada. Desde pequeño he visto siempre accidentalidad en la zona, este incidente que pasó es uno de los más aparatosos de todos: a una tractomula no la frena nada”, contó a EL HERALDO Alejandro Torres, director general de Kylimandiaro, restaurante bar contiguo al Hotel Pradomar.