30 años del asesinato del periodista Carlos Lajud

Tres décadas han pasado desde que Carlos Lajud Catalán reci­biera varios impactos de bala en la carrera 46 con calle 74, donde antiguamente quedaba ‘la Fru­tera Los Compadres’. El hombre de mediana estatura, contextura gruesa, piel trigueña y un parti­cular afro casi que de color ama­rillo, quedó tendido en el suelo, mientras sus características ga­fas a un costado de su cabeza.

En un informe realizado por EL HERALDO su hijo menor Car­los Alfonso Lajud, hoy también periodista, contó que “hace 10 años, cuando se cumplieron 20 del asesinato, llegué a Barran­quilla, me llamaron por teléfono y me dijeron que dejara que el proceso precluyera, que no me metiera con eso nuevamente. Nosotros dejamos eso así, por­que en este país no pasa nada, Barranquilla sigue siendo lo que fue y los únicos que sufrimos fuimos nosotros. Nunca hubo justi­cia, ni creo que la habrá”.