Un hombre fue asesinado a tiros en la noche del viernes 6 de febrero en el barrio Villa Soledad sobre las 9:35 p.m. en la calle 49 con carrera 17B.

La víctima fue identificada como Yeiner Antonio Rodríguez Ariza, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza que le causaron la muerte de manera instantánea.

De acuerdo con la información preliminar, Rodríguez Ariza se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en un billar cuando fue abordado por un hombre que se movilizaba en motocicleta. El sujeto, sin mediar palabra, le disparó y huyó del lugar.

Sobre la víctima se conoció que registraba dos anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) como indiciado por el delito de porte ilegal de armas en el año 2022. Además, en el sistema de Medidas Correctivas acumulaba siete órdenes de comparendo: seis por porte de armas cortopunzantes y una por porte de estupefacientes.

Familiares indicaron que Rodríguez Ariza era consumidor habitual de sustancias alucinógenas. También se conoció que su hermano, Keyner Enrique Rodríguez Ariza, conocido con el alias de “Caballito”, fue asesinado el pasado 26 de noviembre de 2025 en el barrio Normandía, también en Soledad.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron los actos urgentes e iniciaron las labores correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable.