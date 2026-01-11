No cesan las muertes violentas en Barranquilla. En la madrugada de este domingo 11 de enero fue asesinado un hombre en el barrio Chiquinquirá, de la localidad Suroriente de la ciudad.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos ocurrieron en la carrera 30 con calle 47C, donde la víctima fue atacada a bala por desconocidos que se dieron a la huida con rumbo desconocido.

Tras escuchar las detonaciones, la comunidad salió a auxiliarlo, pero, al parecer, el ciudadano, quien fue identificado como Juan Pablo y con el apodo del ‘Gordo Mostaman’, ya se encontraba sin signos vitales en el lugar de los hechos.

Vecinos del sector lamentan la noticia

Los moradores de Chiquinquirá y allegados de la víctima fueron sorprendidos con la noticia al amanecer de este domingo y reaccionaron lamentando lo sucedido en este sector de la capital del Atlántico.

“Mi barrio Chiquinquirá se une en oración por el sensible fallecimiento de nuestro vecino y amigo Juan Pablo, conocido cariñosamente por sus amigos y familiares como ‘El Mozta’. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares y allegados, rogamos a nuestro amado señor Jesucristo que lo reciba en su santo reino y que brille para él la luz perpetua. Descansa en paz”, dice uno de los mensajes que dejaron en sus redes sociales.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha emitido un reporte oficial al respecto. Sin embargo, avanza en las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este nuevo homicidio en Barranquilla.

Hay que recordar que, con este hecho, ya son dos los asesinatos reportados en la capital del Atlántico en menos de 24 horas, teniendo en cuenta el ataque sicarial ocurrido en la tarde de este sábado en el barrio Colombia, a la altura de la calle 74 con carrera 45, que dejó un hombre muerto y otro herido.