Hay una enorme tristeza en el seno de la familia García Meza luego de haber recibido la amarga noticia del asesinato del patrullero Jorge Luis, quien fue violentamente atacado a balas por unos sicarios en el municipio de Chigorodó, Antioquia.

El trágico hecho sucedió durante la noche del pasado sábado 19 de abril, cuando el oficial barranquillero fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

En un intento por resguardarse, el agente ingresó a una vivienda del sector del barrio Los Olivos de la población antioqueña, donde fue alcanzado por los agresores, quienes le dispararon, causándole la muerte en el lugar.

Sus padres, Agustín García Cuentas, de 72 años, y Fannys Meza Solano, de 63 años de edad, en diálogo con EL HERALDO, narraron con el kepis de Policía de su hijo entre las manos lo tortuoso que se han convertido sus días desde el primer momento que recibieron la terrible llamada.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO La familia García Meza pide a las autoridades la pronta captura de los homicidas del patrullero.

“Llamaron a mi hija y mi hija nos dio la noticia. El domingo nos dijeron que él (Jorge Luis) estaba muerto, y yo no lo podía creer porque mi hijo no era así. Yo no le vi ningún problema a mi hijo, ni que se escondiera de nadie, ni nada. Mi hijo trabajaba, se iba a trabajar, venía a las 8:00 de la noche del trabajo, cuando fui allá (a Chigorodó) conocí a sus amigos y todos los tenían en un buen concepto, e incluso el Comandante dijo que tenía una hoja de vida intachable. Prestó su servicio a Colombia bien, defendiendo la Patria, si yo se los presté; ¿Por qué me lo entregan así? Es un dolor muy grande el que me deja mi hijo”, expresó su progenitora.

El patrullero Jorge Luis García Meza deja huérfanos tres niños, el primero de 12 años, el segundo de 2 años y el último de 3 meses. Su madre Fannys Meza expresó que su padre siempre estuvo atentos de ellos en cada momento.

“Siempre nos manteníamos en contacto, yo le preguntaba por los niños y él me los mostraba, ellos vivían en Carepa y Jorge Luis en Apartadó, la última vez que hablamos por teléfono fue en la mañana del viernes, conversamos sobre uno de sus hermanos y ya”, manifestó Meza.

Los primeros estudios que cursó el patrullero fue criminalística. Al culminar dicho programa quiso enlistarse a la Policía, pero ante la falta de ingresos económicos decidió en un primer momento desistir de su sueño. Sin embargo, su padre Agustín García lo sorprendió cuando le reveló que había recaudado el dinero necesario para inscribirlo al curso en la Escuela policial.

“Él primero estudió criminalística, yo trabajaba en ese momento en Cementos Argos. Allá me ayudaron con un porcentaje y yo pagaba otro para que él estudiara esa carrera. Cuando la terminó me dijo que quería ingresar a la Policía, en esos momentos él me dijo: ‘Papi, yo no voy a entrar a la Policía por usted’… Yo extrañado le pregunté: ¿Pero por qué?...Y el me respondió: ‘Porque usted no tiene plata para yo irme a la Policía porque son $3 millones los que yo necesito para ingresar a la Policía’… Fue ahí cuando yo le dije que los $3 millones los tenía en la casa, y que cuando él los necesitara me los pidiera que yo se los daba. Yo hice un sacrificio, un esfuerzo para que mi hijo fuera un agente para que sirviera bien a la Patria, no para que la Patria me lo devolviera en la forma como me lo entregó, en un cajón”, afirmó García Meza.

Esta casa editorial conoció por medio de sus padres que el patrullero iba a ser ascendido de su cargo e iba a graduarse en la ciudad de Bogotá. No obstante, el oficial le comentó a su familia el interés de pedir un traslado a Barranquilla para así pasar más tiempo junto con ellos.

“Él se entrenó en Barranquilla e hizo el curso en Chigorodó y quedó allá. Ahora en mayo se iba para Bogotá al ascenso, después de la celebración iba a pedir un traslado para acá a Barranquilla, yo hubiera deseado que pasara eso, que mi hijo hubiera ido a su grado y estuviera acá con nosotros, mucha falta que nos va hacer nuestro hijo”, finalizaron.

La familia García Meza pide a la Policía que logren dar con los autores del asesinato de su hijo y con ello su captura. A su vez, también les exigen a las autoridades locales la presencia de los patrulleros del cuadrante por el sector, puesto que temen que esa violenta arremetida contra la Fuerza Pública llegue a su zona.