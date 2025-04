Hay tristeza en el corazón de los habitantes del municipio de Ponedera. Esto luego de que se conociera el terrible asesinato de un comunicador social y locutor en medio de un intento robo.

El trágico suceso se registró en horas de la noche de este lunes 14 de abril, en la vía Oriental, entre los municipios de Ponedera y Palmar de Varela.

El hoy occiso fue identificado como Juan David Gutiérrez Cabarcas, de 33 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía del Atlántico, siendo las 10:20 p.m., Gutiérrez Cabarcas conducía una motocicleta en la vía Oriental Km 50.

En ese momento, dos sujetos que se transportaban en un vehículo similar lo interceptaron, el parrillero desenfundó un arma de fuego y lo intimidó para que este entregara la moto.

Sin embargo, el hombre de 33 años se opuso al robo y forcejeó con el parrillero, momentos en los que el desconocido le propinó un disparo y lo dejó tendido en el piso malherido.

Rápidamente Gutiérrez Cabarcas fue trasladado por habitantes del sector hasta el hospital municipal de Palmar de Varela, donde minutos después de haber ingresado se presentó su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

Según el reporte de los especialistas de turno, Juan David registraba una herida por proyectil de arma de fuego en el omoplato izquierdo con orificio de entrada y salida.

EL HERALDO entrevistó a Jorge Luis Cerpa Lobo, Director del canal TV Ponedera, quien lamentó el fallecimiento de su colega y amigo con el que muchos años compartió anécdotas personales y laborales.

“Un muchacho muy trabajador y alegre, su muerte nos toma por sorpresa porque Juanda era un buen hombre, nunca tenía problemas con nadie, si tú necesitabas su ayuda él te la daba”, expresó Cerpa.

TV Ponedera lamentó la repentina muerte del locutor.

Juan Gutiérrez laboró durante al menos tres años a la par de Cerpa Lobo, cubriendo eventos del municipio y las fiestas del Carnaval.

“Él me veía por ahí con aquel amor que corría y me abrazaba, me preguntaba ahora, este año, para la batalla de flores, yo lo llamé y le dije, Juan, necesito que me vengas a ayudar para la transmisión de la batalla de flores pero él no pudo porque estaba ocupado”, explicó el director.

Este medio conoció por medio del entrevistado que Juan David Gutiérrez laboraba en la empresa Bavaria, cuya planta está ubicada entre los municipios de Palmar de Varela y Ponedera.

Actualmente la Policía del Atlántico se encuentra adelantando una investigación para dar con las identidades y el paradero de los criminales para así lograr su pronta captura.