La Policía y la Fiscalía ya se encuentran al frente de las investigaciones para esclarecer el crimen del cantante barranquillero de música regional mexicana Zair Guette, cuyo cadáver fue hallado en la mañana de este viernes 14 de febrero en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

Cortesía Zair Guette era un artista barranquillero de 25 años de edad.

Según medios locales, el cuerpo del artista de 25 años fue encontrado con un impacto de bala, amordazado y atado de pies y manos, en la vereda Barranco Bajo, en jurisdicción del mencionado municipio.

El teniente coronel Rubén Dario Gaitán Camelo, comandante de la Policía de Buga, indicó en un video que fueron uniformados de la institución los que hallaron el cadáver de Zair Guette.

Los policías llegaron al lugar tras ser alertados sobre una persona herida a bala, quien sería el mánager del cantante barranquillero.

“El día de hoy, 14 de febrero, en horas de la mañana, la Policía Nacional en el municipio de Ginebra es alertada sobre el hallazgo de una persona que presentaría unas lesiones con arma de fuego y que se encontraría en el corregimiento de Barranco Bajo. De forma inmediata, la Policía se desplaza al lugar, ubica a la persona y la traslada a un centro médico para que reciba los primeros auxilios”, sostuvo el teniente coronel.

Pero además de la persona lesionada, los uniformados se percataron de que muy cerca se encontraba un cuerpo sin vida, que correspondía a Zair Guette.

“Una vez estaban allá las unidades policiales y haciendo un recorrido en el entorno donde fue hallada esta persona, ubican un cuerpo sin vida de una persona masculina al cual se le realiza la inspección técnica a cadáver por parte del personal del CTI y la Policía Nacional. Los hechos que acontecieron allí son materia de investigación por parte del personal de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional”, concluyó Rubén Dario Gaitán Camelo.

De acuerdo con las primeras versiones, el mánager de Guette fue trasladado inicialmente al hospital El Rosario de Ginebra y posteriormente remitido a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Buga.

El joven cantante se encontraba hospedado en la zona Rosa de la avenida sexta en la ciudad de Cali y, al parecer, en días pasados había tenido presentaciones en el municipio de Ginebra, donde fue asesinado.

¿Quién era Zair Guette?

Fue bombero, tuvo cuatro hijos, había sido la sensación en realities musicales como El Factor X y Yo me llamo. Además, fue un artista local que, a ritmo de música regional mexicana, había logrado que este género musical se fortaleciera en nuestro territorio.

Captura de video/ archivo EL HERALDO

Este artista de voz grave fue criado en el barrio Conidec de Barranquilla con los esfuerzos de su padre, dedicado a la zapatería, y de su madre, una ama de casa que creyó a ciegas en su talento.

A los siete años descubrió que tenía talento para el canto tras pasarse horas pegado a la televisión viendo películas de Vicente y Pedrito Fernández, de este último se aprendió La mochila azul, canción que como diría El Chavo del 8 “sin querer queriendo”, lo ayudaría a conectarse con la cultura mexicana.

“Con este tema empezó todo, hubo una fiesta en el barrio del cachaco de la fiesta y yo le dije que no tenía regalos para su hija, pero que le podía cantar, y me llevó a una tienda de disfraces, me vestí de mariachi y todos aplaudieron mi presentación”.

Sin embargo, fue a ritmo vallenato que comenzó a darse a conocer en actos cívicos, en los que interpretaba Oye bonita, de Diomedes Díaz. También lo intentó con el reguetón, pero se quedaba bloqueado, por lo que el mismo destino lo llevó de nuevo a la música mexicana.

En 2012, fallece su abuela Elida Rosa Pardo Agamez, quien lo alcanzó a inscribir en El Factor X, donde los colombianos alcanzaron a conocer parte de su historia. El jurado le pidió que se preparara aún más y en 2020 se presenta nuevamente en este reality como integrante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

“Desde esa experiencia tomé la música en serio, El Factor X no me dio una patada, me dio una cachetada que me despertó, me di cuenta de que a los colombianos les gustaba el tipo de música que hacía. Ya había participado también en Yo me llamo como imitador de Alejandro Fernández, así que no lo dudé más y me dediqué de lleno a la música”.

Zair Guette durante una de sus presentaciones.

Al salir del reality firmó con la disquera ‘A K pela’, con la que realizó algunos covers e incluso logró cumplir giras por Italia, España y México.

En 2022 viajó a territorio mexicano para grabar de la mano del equipo de producción de Christian Nodal dos temas inéditos: Comercio de alto riesgo y Sin rencores.

“Al principio promocionaba Hermosa experiencia, una salsa que convertí en ranchera, pero no recibía el apoyo de las emisoras porque este tipo de música no sonaba por aquí, y miren las ironías de la vida, ahora es uno de los géneros más fuertes. Actualmente, tengo la oportunidad de ser el grupo de planta de una cantina en el norte de la ciudad y de ser contratado para muchas fiestas privadas, convirtiéndome en el pionero de la música regional mexicana en Barranquilla, sé que saldrán varios, pero quien inició y persistió con este género aquí fui yo”, le dijo a EL HERALDO en noviembre de 2022.