Se conocen nuevos detalles del reciente feminicidio que ocurrió, en la mañana del pasado martes 15 de octubre, a la altura del barrio El Porvenir, en el municipio de Repelón. Crimen en el que se encontró sin vida a Jennifer Paola Ortega Vega y luego uniformados de la Policía del Atlántico atraparon a Alfonso Ramiro Gómez Mendoza, como presunto responsable de los hechos.

Recordemos que el hallazgo tuvo lugar en uno de los cuartos de la vivienda ubicada en la carrera 11 con la calle 1, donde la mujer estaba debajo de su cama, envuelta en sábanas y con claros signos de violencia.

Por ello, EL HERALDO se comunicó con Julieth Ortega, hermana de la fallecida, quien reveló nuevos detalles del caso que consternó a la comunidad en el departamento del Atlántico. La mujer no escondió sus deseos de que se haga justicia por lo sucedido.

“Queremos justicia, que caiga todo el peso de la ley y no tenga ningún tipo de beneficio como el de casa por cárcel”, dijo inicialmente reconociendo que ya sabía que Gómez Mendoza estaba bajo la custodia de las autoridades.

“Abusó de nuestra confianza. Me sorprende como actuó fríamente, haciéndole creer a todo el mundo que la había llevado a la estación de buses del municipio de Repelón, diciendo que se había ido para su trabajo. Tomó tinto donde mi mamá y hasta le pidió plata. Alguien solo hace eso cuando está acostumbrado a este tipo de cosas”, agregó.

Julieth expresó que, aunque han surgido muchas versiones sobre una posible agresión con agua caliente de su hermana a la pareja, ella nunca fue capaz de realizar actos violentos como los que se mencionan.

“Esa versión es totalmente falsa. No sé si él mismo se quemó o le pidió el favor a alguno de sus amigos, quizás pudo ser para que no lo reconocieran. Jennifer era bastante bajita y Alfonso es alto. No es posible que ella le haya rozado gasolina y prendido un fósforo”, dijo la familiar.

“Ahora, hay que tener en cuenta que en el apartamento en el que vivían no había rastros de gasolina. Ni si quiera cocinaban allá, todas las comidas se realizaban en la casa de mi mamá. Esa teoría no es cierta”, añadió.

La allegada quiso hacer énfasis en que Alfonso Ramiro “tendrá que pagar todo el tiempo que sea necesario”. “Confiamos tanto en la justicia humana como en la divina. Dios es grande y poderoso. Ojalá las autoridades se pongan la mano en el corazón y vean el sufrimiento de esta familia luego de perder a un ser querido”, apuntó.

También contó que el supuesto responsable iba todas las mañanas a tomar café en su casa: “Mi hermana no se merecía eso, era una mujer trabajadora. Nunca salía sola a la calle, siempre estaba de la mano con él. Alfonso nos decía que quería a mi mamá y mi papá, pues había encontrado un calor de hogar con nosotros. Sentía que eran sus propios padres. Imagina, le pidió plata para la gasolina a mi mamá el mismo día que la había matado. Le dieron hasta café”.

De la misma manera, Julieth sostuvo que nunca pensaron que esta escena violenta se presentaría entre ambos. “Ellos a veces discutían como pareja, todos los veíamos normal, nadie se metía en esas cosas. Uno respeta mucho eso”.

Finalmente, Ortega Vega especificó que siempre recordará a Jennifer Paola como “una señora alegre y colaboradora”. “Fue una buena hermana, vecina, mujer, que hacía caso omiso a las situaciones que se le presentaban. Nos decía constantemente que no había nacido para andar en debate con ninguno, no le prestaba atención a los comentarios callejeros, tampoco a los chismes”.