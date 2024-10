Gran parte de la población en el municipio de Repelón clama justicia por el brutal asesinato de Jennifer Paola Ortega Vega, quien fue encontrada por sus familiares debajo de su cama, envuelta en sábanas y con signos de violencia.

Con el apoyo de la alcaldía local, en la mañana de este jueves 17 de octubre se llevó a cabo una marcha bastante asistida que inició desde el puente ubicado en la entrada del municipio y culminó en la plaza central. Todos fueron vestidos con camisetas blancas y mostraban pancartas pidiendo el fin de la violencia de género.

“No más violencia de género, no más feminicidios, no más impunidad”, “Que ser mujer no cueste la vida”, “Clamamos justicia”, eran solo algunos de los mensajes que se podían leer durante la manifestación pacífica.

En paralelo a ello, el CTI de la Fiscalía y personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, no abandonan la investigación prevista para esclarecer estos hechos que estremecieron a la comunidad.

EL HERALDO pudo conocer que la Policía ya tendría indicaciones claras sobre el paradero de la pareja sentimental de Jennifer Paola y presunto responsable de lo sucedido, puesto que reportes indican que fue la última persona que la vio con vida. Ambos se encontraban consumiendo bebidas embriagantes desde el día lunes festivo (14 de octubre), en horas de la noche.

Recordemos que el hallazgo se produjo cerca de las 9:15 de la mañana de este martes 15 de octubre, en una vivienda ubicada en la carrera 11 con la calle 1, a la altura del barrio El Porvenir. La principal causa de muerte apunta hacia una asfixia mecánica, según la institución armada.

Julieth Ortega Vega, hermana de la víctima, en entrevista con medios de comunicación, denunció que hubo un “trato inhumano” por parte de las autoridades a la hora de realizar las labores forenses y la entrega del cuerpo.

“Hicieron el levantamiento del cadáver y no nos dejaron ingresar. Respetamos eso, pero tampoco nos dijeron para donde la iban a llevar. La dejaron en una estación de Policía antes de ingresarla a la sede de Medicina Legal en Baranoa y nos la entregaron en estado de descomposición. No la pudimos entrar a la casa, ni a la iglesia”, afirmó añadiendo que no la llevaron a Barranquilla, debido a que en dichas instalaciones hay una larga lista de cuerpos esperando por ser entregados.

En la tarde de este viernes 18 de octubre se llevará a cabo una velatón en rechazo de la violencia contra la mujer y en honor a Ortega Vega. El punto de encuentro para la misma es la bomba Distracom y se espera que inicie a las 5:00 de la tarde.

Con esta muerte violenta, la cifra de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico ascendió a 62 en lo que va del presente año 2024.