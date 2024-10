Un ataque criminal se registró en la noche del lunes festivo 14 de octubre en el barrio Rebolo, al suroriente de Barranquilla, en el que un hombre resultó muerto y otro permanece bajo observación médica en un centro asistencial.

El suceso fue exactamente en la calle 10 con carrera 29, a eso de las 8:40 de la noche.

La víctima fatal fue identificada como Eider Samir Bolívar Hernández, de 23 años, mientras que el hombre lesionado responde al nombre de Carlos Manuel Quintero Rivera, de 25.

Según testigos, las dos personas fueron sorprendidas por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. Quien fungía como parrillero fue el encargado de perpetrar las detonaciones para, sin detener su marcha, lograr el cometido y escapar sin impedimentos.

En la escena, Bolívar Hernández recibió un disparo en su espalda. A su vez, Quintero Rivera fue alcanzado por una bala que se alojó en su hombro derecho.

Moradores del sector se alarmaron rápidamente por lo ocurrido y trasladaron a las víctimas hasta el Hospital General de Barranquilla, donde tiempo después los galenos de turno confirmaron el deceso de Eider Samir. Carlos Manuel aún está bajo observación médica.

El caso fue asumido por personal adscrito al CTI de la Fiscalía, los cuales no han revelado los móviles que propiciaron este atentado a bala.

El fallecido contaba con un antecedente por el delito de porte ilegal de arma de fuego, cuya judicialización lo mantenía con detención domiciliaria. Además, tenía otra anotación por hurto.

No se descarta por parte de las autoridades que este homicidio tenga relación con la contienda que vienen protagonizando las estructuras delincuenciales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’. No obstante, este es un dato que no ha sido confirmado.