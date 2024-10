¿Dónde estaban? Es la pregunta que atormentaba a dos familias galaperas desde el pasado martes, cuando intempestivamente dejaron de tener cualquier clase de contacto con Ailyn Vanesa Pautt Racedo, de 27 años; Edwin Fernando Núñez, de 42, y el pequeño hijo de estos, de apenas año y medio, quienes emprendieron un viaje de peregrinación religiosa.

Hace cuatro años y medio, en una fiesta de barrio en Galapa, Ailyn y Edwin quedaron irremediablemente flechados. No se volvieron a separar, y comenzaron a vivir su propia historia de amor y esfuerzos en pareja.

Así es como lo recuerda Jheymmis Racedo, prima de la mujer, que contó a EL HERALDO los detalles de la vida de los dos y cómo fueron a parar a territorio mexicano.

“Ellos se conocieron en una fiesta. A los dos les gusta rumbear, y en esos amoríos pues llevaban tres años cuando Aylin quedó embarazada. Ahora viven juntos en Mundo Feliz. La han guerreado para salir adelante y para mantener un hogar estable”, recordó.

Y es que Jheymmis siempre compartió muy de cerca con Ailyn, se criaron juntas, así que el lazo que las une es más parecido al de un par de hermanas.

“En realidad, sí. Mi prima duró muchísimos años viviendo con mi abuela, y nosotras nos criamos juntas en el barrio El Carmen (de Galapa), somos muy unidas. Una depende de la otra, y esto nos tenía realmente preocupados”, enfatizó.

Hace año y medio llegó al mundo el primer hijo de la pareja, a quien la salud en este corto tiempo de vida no lo ha acompañado del todo, poniendo al límite la fe y persistencia de ambos.

“El niño nació con un parto normal, pero cuando tenía alrededor de dos meses le dio bronconeumonía, fue el primer episodio. Un niño pequeño, con esa dificultad, ha sido muy pesado. De ahí hasta ahora lo han hospitalizado tres veces, está en tratamiento. Hace tres meses tuvo la última hospitalización. Se puso morado, no podía respirar. Ella le prometió muchas cosas a la Virgen de Guadalupe y por eso iban a la basílica”, explicó.

Buscando a la Virgen

Con el objetivo de ofrecer sus respetos a la santa patrona, decidieron emprender el viaje a territorio mexicano, donde luego de unos días de disfrute en Cancún se fueron el martes en un bus de la transportadora ADO.

“Ella se dirigía de Cancún a México, para la basílica. Estábamos en pleno contacto por vía WhatsApp, mandándonos videos, de cómo era México, cuando ya iba en el transporte nos iba contando cada cosa que pasaba. Cuando nos manda un mensaje y dice: ‘nos pararon y bajaron del bus’, ese mensaje fue exactamente a las 10:57 de la mañana, hora mexicana. Inmediatamente mis hermanas y tías le comenzaron a escribir, le llegaban y ella no respondió. Una vez pasada una hora, le dejaron de llegar, y a su esposo”, narró.

“Ya en las fotos que ella nos mandó, presumimos que si dijo ‘nos pararon’, y hay una foto de una patrulla de la Guardia Nacional, ellos son quienes los tienen. Pasó el martes y no supimos de ellos, el miércoles tampoco”, reseñó.

Saltaron las alarmas

Con las 48 horas cumplidas sin ninguna novedad, las hermanas de Ailyn, que viven en Bogotá, se pusieron manos a la obra.

“La hermana de ella, que vive en Bogotá, comenzó a investigar. Le escribió a la transportadora, y nada. Empezamos a escribirles por las rede sociales, y nada. Ayer (el jueves) se fue al Consulado de México y a la Cancillería, donde no pudimos tener ayuda. Ya en la desesperación, mi prima consiguió un abogado de derechos humanos, que pudo tener acceso a investigar en los campos migratorios, donde llevan a la gente que van a deportar y no encuentran registros”, indicó. Una llamada fue lo que dejó a la familia en estado de shock.

“Pasó algo inusual ayer (el jueves) como a las seis de la tarde. Mi prima recibió una llamada donde la manifiestan: ‘Tenemos a tu hermana, Aylin, necesitamos 9.500 pesos mexicanos para soltarla. La tenemos a ella y a dos personas más’. Estamos confiando en Dios que esas dos personas más sean Edwin y el niño. Sin embargo, mi prima le dijo ‘no tenemos ese dinero, no tenemos plata, muéstrame qué en realidad los tienes’ y lo que le dijeron fue ‘nos volveremos a comunicar’ y es la hora que no se han comunicado”, detalló.

La situación estaba consumiendo a las dos familias, tanto la de Ailyn como la de Edwin, pues cada minuto sin saber de ellos los empujaba al abismo.

“Sus hermanas (que viven en Bogotá) y la mamá (que vive en Bucaramanga y ya viajó a la capital) están desbastadas emocionalmente y frustradas porque no saben cómo moverse, no tenemos la ayuda necesaria. La familia de Edwin, su mamá, papá y hermana, están bastante preocupados. Es más, su mamá no ha querido comer, está en un mar de llanto”, informó.

Fueron encontrados

Sobre el cierre de esta edición, Jheymmis le confirmó a EL HERALDO que Ailyn y Edwin aparecieron, tras un llamado del Consulado. “Gracias a ustedes, por lo que publicaron en los medios de comunciación, se activaron todas las rutas entre los gobiernos. Las autoridades mexicanas los encontraron en un albergue en la ciudad de México. Serían repatriados luego del fin de semana. Todavía no sabemos bien quién los tenía o donde estuvieron. Pero nos indicaron desde el consulado que los tres están en buenas condciones de salud”, expresó. Ahora solo queda saber dónde estaban desde el pasado martes hasta la noche de ayer.