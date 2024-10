Al cierre de las audiencias preliminares contra el hombre señalado de abusar de dos hermanitos de 8 y 7 años de edad, en un aberrante caso que se dio a conocer hace pocos días en el sector de La Chinita, en el suroriente de Barranquilla, el juez Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Maxlínder Pichón Montaño, acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó el traslado del imputado a la cárcel Modelo de esta capital.

Con respecto a la identidad del procesado esta no se divulga por protección de los menores, en sentido que el sujeto mantenía una relación con la progenitora de los hermanitos y todos estaban dentro de un mismo hogar.

Al sujeto le imputaron acto sexual violento en circunstancias de agravación punitiva cuando la conducta se cometiere en contra de niño, niña o adolescente, y acceso carnal violento.

Cabe señalar que desde el pasado mes de junio inició una minuciosa investigación por la denuncia interpuesta por la abuela paterna de los niños, aparentemente una empleada de la Alcaldía de Barranquilla, quien decidió tomar control sobre los menores por lo que estos le contaron con múltiples detalles.

Al parecer el más pequeño de los nietos, a principios de mes, llegó hasta la vivienda de su abuela, localizada a pocos metros de la suya y buscó a un primo para narrarle lo que su padrastro, de 42 años de edad y nacido en Malambo, le había hecho cuando quedaron a solas en el domicilio.

“El niño temblaba y yo le decía que no le diera miedo decirme las cosas. Él (niño) me decía que no podía decirme porque su padrastro lo tenía amenazado, que si me decía a mí o al papá, él nos iba a hacer un daño y que él no quería que nos pasara nada”, se leyó en la denuncia, de acuerdo con lo narrado por la abuela del niño.

Luego, según el documento, el pequeño le habría contado a la abuela y a las autoridades todo lo ocurrido. La hermana mayor también reveló los abusos sexuales a los que era sometida desde hacía dos años atrás.

En las audiencias preliminares, las autoridades descubrieron que como material probatorio hallaron 200 videos pornográficos en el teléfono celular del hombre, 30 de estos de actos sexuales de adultos con niños.