La peruana identificada como Mayumi Navarro será repatriada de Colombia el próximo martes, casi tres semanas después de haber sido reportada como desaparecida por su familia en la región de Piura, al norte de Perú y cerca a la frontera con Ecuador, según informó este domingo la Cancillería peruana.

En un comunicado de prensa, la cancillería detalló que el consulado general de Perú en Bogotá, capital de Colombia, se está haciendo cargo de los trámites y acciones correspondientes para la repatriación de Navarro, prevista para el próximo martes.

Señaló que la joven, de 27 años, fue reportada como desaparecida el pasado 13 de agosto en Piura y ubicada en el municipio de Florida en el departamento de Valle del Cauca, en Colombia.

Las autoridades están investigando si fue víctima de alguna organización delictiva criminal vinculada a la trata de personas, añadió la cancillería.

Asimismo, indicó que el consulado peruano mantiene coordinación con las autoridades de protección del bienestar familiar de Colombia e informó que, en estos momentos, Navarro se encuentra recibiendo atención médica especializada en el hospital Benjamín Barney de dicho municipio.

A raíz de las coordinaciones con el consulado peruano, Navarro pudo realizar una videollamada con su familia en Perú para comprobar que está recibiendo la atención necesaria.

La familia de la joven contó a medios locales que Navarro acudió a buscar trabajo a la ciudad de Sechura, en Piura, el 13 de agosto, pero que no regresó a su casa y, en su lugar, se dirigió a un terminal terrestre de buses en la ciudad de Piura.

Después de denunciar su desaparición y verificar su presencia en ese terminal, acompañada de un hombre, mediante las cámaras de seguridad, la familia le perdió el rastro.

No obstante, el pasado 28 de agosto, Navarro pudo comunicarse con su familia desde Colombia y relató que estuvo secuestrada por un hombre, que la mantuvo cautiva y que fue víctima de presuntos abusos sexuales.