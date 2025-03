Una verdadera película es lo que parece la historia de ‘Sor Margarita’. El caso de Frank Tavares, un hombre de República Dominicana es impresionante, pues se hizo pasar por monja durante 22 años.

Rusia acusa a Ucrania de violar la tregua energética acordada con EE. UU.

Fotografías del primer día en Brasil de Yoko, el último chimpancé que estaba bajo cuidado humano en Colombia

Detienen al guardaespaldas de Maradona por falso testimonio en juicio por muerte del astro

La vida de Frank no fue fácil, pues a sus cuatro años perdió a sus padres en un accidente de tránsito. Quedó al cuidado de sus abuelos, pero ellos al no tener suficiente dinero para cubrir sus gastos, lo entregaron a un convento.

Las monjas se lo llevaron y como “parecía” una niña, la hicieron pasar por monja durante todo su crecimiento. Su historia la contó durante el podcast ‘Esto no es radio’ en la cual dio detalles de lo que fue su historia.

X @OddityCentral Frank Tavares, un hombre de República Dominicana que se hizo pasar por monja .

Tavares manifestó que las hermanas le pusieron el nombre de ‘Sor Margarita’ y lo trataron como una novicia más. Pero, al crecer vio cambios en su cuerpo, que lo llevaron a consultar un médico.

Él le preguntó al galeno si era hermafrodita, sin embargo, el médico le dijo que no, que su sexo era masculino y que no se preocupara. Y en ese momento la cabeza de Frank estalló, porque toda la vida pensó que era mujer.

Video: Un hombre murió ahogado en medio de una ceremonia de bautismo en un lago

El hombre contó que sin querer queriendo fue experimentando sentimientos de romance con una de sus compañeras del convento. Tanto así que tuvo relaciones sexuales con ella.

¿Cómo no se dieron cuenta las monjas del sexo de Frank Tavares?

Durante una entrevista con el diario El País señaló que hizo todo lo posible para que no conocieran su sexo. No se bañó frente a ellas, y, “usaba pantis estilo calzoncillo, yo fingía el periodo menstrual, usaba vestidos grandes”.

Hamás publica video con rehenes, entre ellos un colombo-israelí, que piden el fin de la guerra

No le duró mucho, pues entre ellas corrió el rumor que era un hombre y, además se había enamorado de una de sus compañeras. Cuando la directiva supo esto, lo sacaron.

Fue así cuando ‘Sor Margarita’ fue despedido del convento, pero logró integrarse a otro donde conoció a Silvia. Esa mujer comenta que fue “de la que yo más me enamoré”.

Casa Blanca niega que se compartiera material sensible en chat al que accedió medio de EE. UU.

Su amor siguió, pero cuando se enteraron nuevamente de su sexualidad, fue expulsado. Ahora Frank se dedica a la costura y publicó un libro llamado “The Man Who Built Boxes and other stories”.