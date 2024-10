Continúan saliendo a la luz pública detalles del altercado que terminó con el arresto de Ramón Jesurun Franco y su hijo, Ramón Jamil, en el Hard Rock Stadium, de Miami, tras la final de la Copa América donde Argentina le ganó 1-0 a Colombia, el pasado domingo 14 de julio.

Según informó en su momento el medio miamense www.Local10.com el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) afrontó tres cargos por agresión física contra oficial o empleado.

De acuerdo al informe del Departamento de Policía de Miami, los dos Jesurun, padre e hijo, fueron ingresados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight después de las 4:15 a.m. El dirigente a las 4:18 a.m. exactamente, mientras que a Ramón Jamil lo registraron a las 4:20 a.m. de aquel domingo.

Cuatro horas antes se había presentado el incidente en el Hard Rock, cuando Ramón Jesurun, su hijo y otros familiares procuraban tomar un ascensor para bajar y dirigirse a la cancha, donde el máximo directivo del balompié colombiano iba a participar en la premiación de la competencia continental.

Luego de este hecho, ambos Jesurun fueron arrestados por las autoridades policiales de Estados Unidos, y los videos de aquel momento bochornoso están empezando a conocerse a través de las redes sociales.

Pues en las últimas horas salieron a la luz pública unas imágenes donde se puede apreciar el momento exacto en el que el presidente de la FCF fue tomado de los brazos por agentes de la Policía, además se puede ver parte de la trifulca que ocurrió en ese momento en el Hard Rock Stadium.

Cabe recordar que ambos fueron llevados ante una jueza de la localidad, y para quedar libres de la cárcel tuvieron que pagar una considerable fianza.

