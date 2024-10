El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que su país está ante una 'crisis de grandes dimensiones' producto de una lucha de poder como resultado de la victoria opositora que le quitó al chavismo la mayoría de los escaños del Parlamento.

'Estamos ante una crisis de grandes dimensiones que yo he caracterizado como una crisis contrarrevolucionaria de poder, que va a generar una lucha de poder entre dos polos, el polo de la patria que quiere seguir construyéndose, y el polo de la antipatía que por primera vez se anota un éxito circunstancial', dijo el mandatario.

Maduro, que ofreció estas declaraciones en un acto de la Fuerza Armada transmitida por señal obligatoria de televisión y radio, afirmó que, tras la victoria electoral del domingo de la oposición, 'se van a generar grandes tensiones'.

'Hay una rebelión de las masas, no nos llamemos a engaños. Eso sí, la Constitución tiene sus mecanismos para regular este tipo de grandes tensiones históricas y esos mecanismo los vamos a aplicar uno detrás de otro', dijo.

'Esta patria no la implosionan, no la destruyen, no la hacen retroceder. No. A cuesta de nuestra propia vida no lo voy a permitir ante las dificultades más revolución', reclamó.

Desde que se conoció que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó 112 de los 167 escaños del Parlamento venezolano, el líder chavista ha asegurado que este resultado significa la victoria de 'la contrarrevolución', y ha pedido a las fuerzas oficialistas reorganizarse.

Maduro dijo hoy que la oposición logró la victoria 'circunstancialmente' producto de una 'guerra no convencional' que busca desbancar de raíz el modelo social político económico propuesto en el país desde la llegada de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Maduro señaló que como demócrata reconoce la derrota pese a que 'podría tener una excusa porque del otro lado del río no han respetado ninguna regla ni económica ni política nunca'.

Sin embargo, pidió a sus partidario 'no nos confiemos' y les pidió además que se preparen 'para defender la patria y que nadie vacile, esta es la causa más justa que jamás haya existido', dijo.

'No permitiremos que la derecha y la burguesía entreguen la independencia', añadió el mandatario que, dijo además, ser 'un soldado listo y preparado para dar su vida y sacrificarse en el campo que toque sacrificarse por ver a nuestra patria libre y soberana'.