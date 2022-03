IN MEMORIAM

Amada madre, a tres años de tu partida, tenemos la certeza que desde el cielo nos has estado bendiciendo, día tras día. Queremos que sepas que has sido nuestra mayor inspiración y nuestro mejor ejemplo en esta vida. Te extrañamos con todo nuestro corazón.

Brindamos un homenaje solemne, a un ser ejemplar. A tres años de tu partida de este mundo terrenal, madre nuestra, te recordamos con el mismo cariño y amor de siempre. No estás aquí con nosotros, pero sigues en nuestras mentes y corazones. Te amamos.

Conocimos a una verdadera madre, quienes tuvimos la fortuna de ser tus hijos. Al pasar tres años, recordamos tu fallecimiento con dolor, pero con el impulso para seguir adelante y dar el ejemplo de lo grandiosa que fuiste. Te extrañamos con el alma

Tus hijos , nietos y demás familiares : Víctor Hugo, Christian y Carmen Gutiérrez Castro. Tus nietos Michael, Jessica y Grace Gutierrez Castro.