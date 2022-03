Foro Mujeres de Impacto: liderazgo femenino y emprendimiento

Con gran éxito se llevó a cabo la cuarta versión virtual del foro Mujeres de Impacto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo.

El evento organizado por EL HERALDO, en alianza con la Universidad Simón Bolívar, Triple A, Cerrejón y Top Management an Odgers Partners Company, contó con la presencia de destacadas mujeres de la ciencia, el deporte y la economía.

Científicas e investigadores y su rol en el mundo

Nataly Galán Freyle, química y directora del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida de la Universidad Simón Bolívar, señaló que la ciencia es un espacio que ha sido tradicionalmente liderado por los hombres, sin embargo considera que ser mujer no es impedimento para lograr lo que se quiera ser en la vida. “Hay pocas mujeres en la ciencia por lo tanto necesitamos romper algunas creencias, por lo menos a nivel de Colombia, el hecho de una mujer por ser bonita tiene que dirigirse a ciertas carreras profesionales y no científicas, con eso lo que se hace es aumentar la brecha en el número de hombres que lideran esta área de la ciencia”.

Blanca Huertas, bióloga y entomóloga; otra de las panelistas invitadas al foro manifestó que el desafío más grande de las mujeres es que la equidad en que están trabajando en estos días no es real.

“Nos muestran con figuras que el 50 por ciento del personal en otras instituciones es la mayoría de mujeres, pero si vemos con lupa los cargos, los salarios y cómo se desarrollan, la inequidad está a flor de piel, muchas de las mujeres están empleadas para trabajar en cargos técnicos y muy pocas tienen cargos en otras áreas, esto se ve reflejado en salarios”, señaló.

Empoderamiento de las mujeres como impulso de la economía

Karen Scarpetta, gerente general de WeWork para Latinoamérica, conceptuó que se debería tener una conciencia que el cambio se necesita frente a la posibilidad de hablar, actuar y de accionar de manera sostenible. Dijo que el Día Internacional de la Mujer “debería ser realmente como estamos viendo la posibilidad de impacto y de cambio constantemente”

Indicó que su aporte en la lucha por la equidad es trabajando con mujeres lideresas, en una región en donde dice sentirse orgullosa. “En nuestra organización a nivel de liderazgo y de cargos las que impactan son las mujeres, siempre lideramos programas en los que tengamos en cuenta temas de equidad, así es que podemos generar un impacto y pensar en un futuro diferente y no solamente enfocarnos en un solo día en conmemorar el Día Internacional de la Mujer”, explicó.

A su turno, Juanita Bejarano, vicepresidenta de recursos humanos de Cerrejón, señaló que más que celebrar un día, lo que pretenden es un enfoque a la diversidad de género. “Se trata de hablar de igualdad, reconocer la importancia de la mujer a la industria minera, tenemos más de mil mujeres en nuestra operación, desde nuestra presidenta Claudia Bejarano hasta nuestro comité directivo, conformado en su 43 por ciento de mujeres, tenemos 68 mujeres en posición de liderazgo, no solo es tener más número sino aprovechar esas capacidades de liderazgo”, dijo Juanita Bejarano.

Lina Márquez, gerente general de recursos humanos de la Triple A dijo que el tema de la equidad de género va mucho más allá que la conmemoración de un día. Agregó que en la Triple A sí reconocen ese día como el que les da la oportunidad de salir de la rutina.

“La equidad va más allá de la igualdad entre hombres y mujeres, va al reconocimiento genuino de la mujer en todo su rol en la diversidad de su desempeño, no solo a nivel de empresa en los diversos roles que ocupa dentro de su ámbito. Nuestros parámetros no distinguen género, la mujer tiene voz y voto en la compañía”, afirmó Lina Márquez.

Alto desempeño deportivo

Para Yanet Arias, capitana de la selección Colombia de baloncesto, su aporte más esencial hasta este momento es creer que se pueden lograr muchas cosas y quitarse el paradigma de que hay una barrera para poder hacer todo lo que las mujeres se proponen alcanzar.

“Escoger un deporte que en Colombia no es tan reconocido y poder entender qué podía hacer grandes, a pesar que en mi país no hay liga profesional, es darle ese mensaje a cada niña que le guste este deporte y decirle que no hay un impedimento para abrir el mundo y para cada cosa que nos propongamos como mujeres”.

Al cierre del foro, Jercy Puello, múltiple campeona mundial, expresó que las mujeres deben ser tratadas por igual ya que tienen las mismas características de los hombres (en la parte deportiva). “Somos mujeres capaces de construir y hacer realidad nuestros sueños y para mí es un orgullo representar al país, dejar en lo más alto el nombre de Colombia y de la mujer”, cerró la campeona mundial de patinaje.