Ecoturismo, la maravilla que crece en el Caribe colombiano

Pronto será posible que los habitantes de Barranquilla o cualquier visitante haga un plan que hasta hace pocos años parecía imposible: recorrer la ciénaga de Mallorquín y el ecoparque turístico de 800 hectáreas del cual hará parte.

Contará con un kilómetro y medio de senderos peatonales y bicirrutas; un área deportiva para la práctica de vela y remo, al igual que un espacio diseñado para la contemplación de los paisajes, entre otras novedades.

Se estima que este megaproyecto, en el cual la administración distrital tiene puestas grandes esperanzas, entre en operación durante el primer trimestre del año 2023.

Pero este ecoparque, es apenas una muestra de lo orientada que está la Región Caribe para hacer una diversificación masiva del turismo.

El encanto de Usiacurí

Usiacurí desde lo alto es apreciado como un gigantesco mural a cielo abierto y es hoy uno de los grandes encantos del Atlántico. En el proceso de cambio han resultado determinantes las voluntades de la Gobernación, el sector privado y los habitantes del municipio.

Carlos Rodríguez, artista conocido como ‘Ospen’, llegó desde Bogotá a Usiacurí el año anterior para orientar la intervención en techos, que sirven para exponer 10 clases de aves endémicas de la reserva natural, con un alcance final de 16 mil metros cuadrados.

“Decidí pintar pájaros porque cuando vine la primera vez me llevaron a la reserva natural, donde están las aves más representativas, me pasaron varios libros, hablé con personas que saben de fauna y flora de la región y me fui guiando por las aves que tienen colores fuertes. De ahí partió el concepto de los murales”, explicó el autor.

Ya no solo es la visita obligada a la Casa

Museo del poeta Julio Flórez, donde vivió sus últimos años y falleció. Ir hasta el municipio implica contemplar flores, fascinarse con murales, fascinarse de cerca con el trabajo de los artesanos, descubrir aguas termales y conocer sabores autóctonos en su gastronomía.

Todos sus encantos le permitieron a Usiacurí ser reconocido como Destino Sostenible por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.