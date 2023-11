Bloqueos de línea férrea generan afectaciones en toda La Guajira

Ante esta situación, Cerrejón ha decidido articularse con las instituciones para desarrollar jornadas de sensibilización de información en puntos clave del departamento, que consisten en llevar toda la oferta institucional del municipio para que los líderes, autoridades tradicionales y habitantes, conozcan los canales de comunicación, donde pueden radicar sus necesidades, sus inquietudes y así evitar las vías de hecho para la resolución de los conflictos.

“Queremos llevar la institucionalidad a las comunidades wayuu, a través de espacios de diálogos, presentarles a qué oficina dirigirse cuando tengan una situación con la secretaria de Educación, situación con agua potable, temas de obra pública, alumbrado público, placa huella, a dónde llamar, a quiénes llamar y cómo presentar el problema y su solución”, expresó el secretario de Gobierno de Uribia.

En el sur de La Guajira también se registran bloqueos, por eso el alcalde Barrancas, Iván Mauricio Soto, hace el llamado al diálogo para avanzar en las necesidades que se tengan.

“Siempre me he pronunciado. El tema de los bloqueos afecta la economía de los municipios, afecta la operación de todas las empresas que funcionan en el departamento. He sido insistente. Un llamado a todas las personas que toman esta iniciativa. Con el diálogo las cosas pueden solucionarse de mejor manera y que el bloqueo de vías, no afecte más el desarrollo de nuestro departamento”, enfatizó el mandatario.

Cuando se bloquea la vía férrea Cerrejón no puede entregar el agua potable que transporta por medio del Tren del Agua, además, se amenaza la estabilidad de más de 13.000 trabajadores, entre directos y contratistas.

Marilsa Ortiz, operadora de camión en Cerrejón explicó que “como madre cabeza de familia y empleada, hago un llamado a todas esas personas que hoy están fomentando y apoyando los bloqueos para que pongan un alto a esta situación. Por mi trabajo y por mis hijos, no quiero que Cerrejón se vaya”, dijo.

Las pérdidas son millonarias cuando se bloquean las vías o se bloquea la línea férrea; también se pone en riesgo los ingresos que recibe el país y La Guajira en concepto de impuestos y de regalías, se afecta y se paraliza a todo un departamento, a ciudadanos y empresas que ponen un granito de arena para que La Guajira salga adelante.