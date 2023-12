Luego de 39 años en Sábados Felices, Patricia Silva se despide del programa

Patricia siguió mencionando las “pruebas” que sostiene vivió sin dar más detalle, por lo que se rumora que esos desafíos incidieron para que tomara la decisión de pensionarse. “(…) Algún día se las voy a contar, solo Dios me ha sacado de ahí. Solo Dios. Estar metida con Dios en oración, haciendo las cosas bien. Cuando uno hace las cosas bien todo le sale bien”.

Confesó que no le fue para nada fácil tomar la determinación de dar un paso al costado luego de más de tres décadas en el programa de televisión pero se va feliz y agradecida. “Sí lloré un poquito en la despedida pero me voy más feliz porque me voy bien pensionada, estuve realmente muy consentida en mi canal. Solo agradecimiento”, agregó.

Los mensajes de tristeza sus seguidores no se hicieron esperar luego que anunciara oficialmente su jubilación el pasado jueves 14 de diciembre.