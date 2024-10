Kapo, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, es un cantante y compositor colombiano conocido por su estilo musical que fusiona géneros como el reguetón, el trap y la música urbana. Ha ganado gran reconocimiento en la escena musical y su trayectoria ha ido en ascenso en los últimos años, especialmente con el lanzamiento de sencillos que han resonado en plataformas de streaming y en la radio.

Se ha destacado por su capacidad para crear letras pegajosas y ritmos contagiosos, lo que le ha permitido atraer a una base de fans leales. Además, su imagen y estilo han logrado captar la atención de un público más amplio, tanto en Colombia como en otros países de América Latina.

Sus sencillos ‘Ohnana’ y ‘UWAIE’ lo han llevado a lo más alto de las plataformas digitales, acumulando en YouTube 123 millones y 87 millones de reproducciones, respectivamente.

“Uwaie” ha tenido un buen desempeño en las listas musicales y ha contribuido a su creciente popularidad. A medida que su carrera avanza, Kapo sigue colaborando con otros artistas, lo que amplía su alcance y le permite experimentar con diferentes estilos musicales.

Esta vez, durante una entrevista en el programa español Kapra Diner, el colombiano contó que el remix de su canción Uwaie lo realizará junto a Justin Bieber luego de que el cantautor canadiense lo contactara a través de un mensaje de Instagram pero lo hizo como parte de una broma que a horas de ser publicada se hizo viral en las redes sociales y medios de comunicación.

“Ahora viene el remix de ‘Uwaie’ junto a Justin Bieber. Le gustó, le gustó la música. Apareció de un momento a otro. Dio un like. ¿Y yo, quién? Al principio pensé que era un perfil de fanático pero, al entrar, vi que era real. Encontré la cantidad de mensajes que yo le he enviado por directo y, esta vez, es él quien me saluda diciendo ‘Hi brotha’”, contó el cantante de 27 años.

Sin embargo, aunque el cantante realiza la afirmación de manera seria y sin titubear, realizó la ‘afirmación’ durante una sección de ‘noticias falsas’ o Fake News que tiene el programa español Kapra Diner en el que se encontraba realizando la entrevista.

“Te explico. Este programa se ha hecho famoso, muy a nuestro pesar, por soltar mentiras sin problemas. La realidad es que luego nosotros subimos la grabación del video completo con la entrevista a YouTube y la gente se puede informar ahí de que todo es mentira.” Contó el presentador.

Luego, le preguntó al artista cuál cree que sería una noticia que revolucionaría las redes sociales si sucediera y le pidió actuar como si estuviera diciendo la verdad, a lo que Kapo responde: “Tengo algo que es una bomba. Se viene el remix de Uwaie con Justin Bieber” a lo que todos reaccionan en risas y mencionan que hace parte de una actuación.

Es importante resaltar que el artista ha hablado constantemente acerca de su creencia en el poder de la manifestación a través de la palabra que, según cuenta, le ha permitido alcanzar el éxito en su carrera musical que hoy en día tiene.

