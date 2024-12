El mundo de las series y el cine está de luto. En las últimas horas se conoció el fallecimiento del actor José Antonio de la Torre Delgado, conocido como José de la Torre, a los 37 años, según informó el portal Montilla Digital.

Familiares habían informado que el artista hace unos meses fue diagnosticado con una grave enfermedad, sin especificar detalles. Este 6 de diciembre será la despedida hecha por sus familiares y allegados.

De la Torre empezó su carrera participando en videosclips, pero luego tomó protagonismo por participar en series como ‘Toy Boy’ (Iván) y ‘Amar es para siempre’. También colaboraba como invitado en ‘Pasapalabra’.

El actor estudió en la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, fue también Goyo en Servir y Proteger de La 1, y participó en ‘Vis a vis: el Oasis’, dando vida a Pérez.

“Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello”, dijo en su momento el actor en una entrevista en Montilla Digital.

En la cuenta de instagram de José de la Torre ya se cuentan por decenas los comentarios de sus seguidores. Primero, sorprendidos por su partida, y también despidiéndose.

“¿Qué sucedió con este niño? Muy joven para irse”, “No puede ser, es que no me lo creo”, “No puedo Con esta noticia. Que injusta es la vida de verdad”, “No puedo creer esta partida. Que pérdida tan absurda. El cielo está de fiesta y la tierra de luto. QEPD”, se lee en una de las publicaciones.