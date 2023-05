Bullying, una conducta que no da tregua en las aulas

“Muchos compañeros veían lo que pasaba y hacían como si nada. Al comienzo yo no le dije nada a mis papás, pero después me di cuenta que los insultos iban aumentando y fue cuando les conté”.

Por su parte, la madre del menor relata el difícil momento que vivió junto a su pequeño al enterarse del constante abuso.

“Primero fui a hablar con la directiva de la institución y los profesores, esperé que pasara un tiempo, pero la situación con mi hijo no mejoraba y decidí entonces retirarlo de esa institución. Realmente, no vi un apoyo por parte del colegio, me sentí desamparada con mi hijo, espero que no le pase a ningún padre o madre de familia”.

Actualmente, Mateo* se siente augusto con sus compañeros que conoció este año, al punto de que ya tiene amigos con los que comparte el recreo hablando y jugando. Incluso, las calificaciones mejoraron este año tras haber cambiado de ambiente.

*Identidad cambiada para proteger la integridad del menor.