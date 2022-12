Si planea viajar en 2023, prepárese para pagar tiquetes aéreos más caros

En cuanto a los precios de los tiquetes aéreos, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, había anunciado antes de Navidad que se esperaba un aumento de entre 30 % y 40 % para el próximo año, pero en menos de una semana dijo que se busca que estos aumentos no superen el 14 %.

Aseguró que para ello trabaja con representantes del sector turismo y operadores aéreos en busca de mecanismos que ayuden a mitigar el impacto que tendrá el fin de los beneficios tributarios.

El ministro Reyes dijo que una de las medidas que se contemplan es llevar el tema al Plan Nacional de Desarrollo para lograr una tarifa menor de los tiquetes.

“Dije que conversando con las aerolíneas y con empresas de turismo señalan que una forma en la que ellos consideran que no se impactarían los precios de los tiquetes sería reducir los costos de operación, reduciendo personal, equipos en aeropuertos, etc, esta no es una recomendación del Ministerio de Transporte, agregó.

Sostuvo que desde el 2 de enero planea reunirse con las aerolíneas, Anato, e IATA para buscar alternativas y adoptar una política de gobierno concertada con todos los sectores y que no se impacte el bolsillo de los colombianos. Se buscará generar competitividad y que las tarifas bajen para que no se afecte la operación aérea.