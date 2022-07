Efecto de dólar caro se siente en productos de tecnología y electrodomésticos

“Yo le iba a comprar un nuevo celular de alta gama a mi madre ya que se le dañó el que tenía, pero al cotizarlo en los diferentes locales comerciales me he dado cuenta de que todos han subido de precio y mi presupuesto no da para un gasto como ese”, dijo Antonio López, un barranquillero que reside en el barrio Los Pinos.

Manifestó que no solamente se ha visto sorprendido por el alza de precios en los celulares de última generación, sino de otros equipos tecnológicos como computadores.

“También estoy decidido a cambiar mi portátil, ya que es un poco viejo y varias veces lo he tenido que mandar a arreglar, pero ahora mismo no es rentable comprar uno, tendré que esperar a que bajen los precios porque están costosos”, expresó López.

Los precios de los electrodomésticos, celulares y diferentes accesorios de tecnología han sufrido alzas desde la llegada de la pandemia y esta tendencia ha persistido por la crisis de contenedores a nivel internacional que afecta en especial a China, que es el principal proveedor global de tecnología, al igual que la escasez de microprocesadores, la subida de materias primas como el acero y el alza de dólar.