¿Se cumplirá la meta de inflación pronosticada al cierre de 2023?

En su ingreso fijo de un millón de pesos con el descuento en salud de $60.000, que se aleja del salario mínimo vigente ($1.160.000), Carmen Martínez destina $300.000 para el transporte de su hijo en el mes, con 10 mil pesos diarios para un joven de 19 años y estudiante de cocina, y $300.000 para compra de materiales de estudio. En segundo renglón de gastos destina $214.000 para el pago de la financiación mensual en la institución donde estudia, y $90.000 para compra de alimentos.

Carmen Martínez explicó: “En alimentación lo que más compro son proteínas que los precios en carne de un kilo de 13 mil pesos hace meses, hoy la compro en 17 mil pesos. He probado con vísceras como el hígado, de $6.000 a $8.000. Hasta dos días después de los 15 de cada mes me alcanza lo que compro. Tengo un negocio de alquiler de un trampolín para niños que me ayuda a tener 180 mil pesos algunos fines de semana, si aumentan los precios tendré que endeudarme más”.

El Centro de Estudios Económicos Anif dice que el IPC de este año será de 9,2 %, y precisa que “las variaciones históricas desde el 2014 indican que típicamente el componente de alimentos es mucho más alto en el primer semestre”.