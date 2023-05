Reforma pensional debe pensar en el futuro de los jóvenes: Asofondos

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dijo que la reforma pensional debe hacerse pensando en el futuro de los jóvenes y que debe ser sostenible, que trascienda las próximas elecciones.

Señaló que la reforma no puede dejar de lado el fenómeno del rápido envejecimiento de la población, lo que hace que cada día haya menos trabajadores activos por cada adulto mayor, por eso, reiteró que “los sistemas de reparto o de prima media, como el que opera Colpensiones, son insostenibles”.

De acuerdo con el economista, cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá suficientes jóvenes para pagarles su pensión, “la solidaridad intergeneracional debe ser no solo de los jóvenes hacia los viejos, sino de también de los viejos hacia las generaciones futuras al no imponerles cargas impagables. Y la mejor forma de hacerlo es fomentando un mayor ahorro pensional”.

Así lo señaló en la primera audiencia pública, celebrada en la Comisión Séptima del Senado sobre esta reforma.

Asofondos reiteró su llamado para dar una discusión abierta, profunda y, sobre todo, responsable sobre este proyecto.

El gremio que representa al sector AFP, que administra el ahorro de más de 18 millones y medio de trabajadores, planteó una serie de principios que deben sustentar la reforma y el que será el nuevo sistema de pensiones.

Proteger los ahorros de los trabajadores debe ser uno de estos principios, pues ante el envejecimiento de la población, la reforma debe basarse en el ahorro para que sea sostenible.

Montenegro recordó que hoy los fondos de pensiones acumulan un monumental ahorro que es propiedad de los trabajadores; su monto, al cierre de marzo pasado, alcanzó un nuevo máximo de $366 billones.

“Los fondos de pensiones siguen ahorrando, a pesar de los traslados inducidos por los subsidios a los ricos que otorga Colpensiones”, resaltó.

Y destacó la importancia de que “el ahorro siga siendo de los trabajadores”, así como agregó que “con la plata de los trabajadores no se deben pagar subsidios ni las pensiones subsidiadas de otros”.

Asofondos propone que las cuentas individuales permanezcan para que los trabajadores puedan ver cómo van aumentando sus recursos (hoy cerca del 70% del ahorro total, es producto de las ganancias).

Montenegro dijo que aunque el proyecto del Gobierno plantea un fondo de ahorro público, este no ahorrará y, “habría muchos riesgos de manejo político y expropiación. La experiencia del ISS fue nefasta”.

En adición, se corre el riesgo de que dicho fondo solo invierta en TES para financiar al gobierno de turno con cualquier gasto que se le ocurra.

“Concentrar las inversiones en un solo tipo de activo concentra los riesgos y reduce posibilidades de mejores rendimientos”, agregó.

Para Asofondos, la libertad de elegir no se puede cercenar pues los trabajadores deben conservar su derecho a elegir quién les administra su plata.

De hecho, el gremio propone que, a fin de contar con una mayor oferta, “se aumente la competencia con administradores públicos y también administradores privados”, en ambos casos, con capitalización individual e idénticas reglas de juego.

Y agregó Montenegro que “al momento de la jubilación, el adulto mayor debe tener también la libertad de elegir la modalidad de pensión que quiera, entre una renta vitalicia o un retiro programado”.

El gremio destacó que hay puntos positivos en el proyecto oficial, por ejemplo, la unificación de los dos regímenes en un solo sistema, la eliminación de una parte de los subsidios a quienes más ganan y la ampliación de la base de beneficiarios de una renta solidaria, con un monto que supera la línea de pobreza.

Igualmente se destaca la creación del pilar semicontributivo para quienes no alcanzan a cumplir requisitos para pensión, “lo que garantiza un ingreso vitalicio en la vejez, aunque debería analizarse la manera de cómo estimular más el ahorro, para que los montos de la renta sean más altos”.

Resaltó la introducción de un bono de maternidad para las mujeres.

Asofondos insistió en la importancia de seguir abriendo espacios de discusión como este, liderado desde la Comisión Séptima del Senado, pues “es fundamental que la discusión sea amplia, abierta a diversos sectores, y pública y transparente de cara a los colombianos, puesto que en estos momentos está en discusión su futuro pensional”.