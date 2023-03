Reforma laboral podría dejar a 80 mil personas sin trabajo: Alianza In

“Se le pone una bomba atómica a una industria que produce auto-empleo a gran escala. Si me quedo desempleado hoy, puedo trabajar mañana como repartidor. Pero si se aprueba la reforma laboral como viene, me tocaría enviar una hoja de vida y esperar a ver si me llaman”, indicó.

López señaló, además, que las empresas más afectadas serían las plataformas locales y medianas.

“Hay más de 75 mil comercios aliados, con 2,5 millones de usuarios y más de 7 millones de órdenes mensuales. Todo este ecosistema se vería afectado muy duramente”, puntualizó el director de Alianza In.