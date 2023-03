Rappi pide al Gobierno escuchar sus propuestas para mejorar reforma laboral

Asimismo, durante su visita en Villavicencio, manifestó que “la reforma laboral va en favor de los trabajadores” y aseguró que el “patrón” los habría obligado a marchar.

“La reforma laboral va en favor de los trabajadores de Rappi, no del patrón, ¿entonces porque salen a marchar la minoría, no la mayoría, contra la reforma? Seguro el patrón les dijo que si no marchan voy a sacar una lista y mañana se me van”, afirmó el jefe de Estado.