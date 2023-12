Cerrejón ha tenido más de 200 bloqueos en 2023 que impactan la operación

La empresa minero energética que tiene entre sus actividades el traslado de insumos esenciales para la operación minera, el transporte de carbón al puerto marítimo en Puerto Bolívar en Uribia, La Guajira y la entrega de agua potable a las 163 comunidades vecinas que se benefician con la iniciativa del tren del agua, expresó su preocupación por las afectaciones.

En 334 días, los 217 hechos que han impactado la operación, en su mayoría, dice la presidenta de Cerrejón, no tienen vínculos o mecanismo de presión hacia la corporación empresarial. “Los más de 200 bloqueos a nuestra operación, de los cuales muchos no están relacionados con Cerrejón, nos llevan a hacer un llamado a buscar las soluciones a través de los conductos regulares. Las vías de hecho no son el camino. Cerrejón es precisamente un ejemplo de cómo, a través del diálogo, se puede llegar a un mejor término”, afirmó Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón en un comunicado.