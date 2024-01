4.191 familias desistieron de comprar casa en 2023 en Atlántico

Pedro Otero dice que la vivienda social es uno de los primeros segmentos que cuando viene el ciclo de recuperación es de los primeros que se adelanta. “Estamos a la expectativa de que eso ocurra. El cambio del programa Mi Casa Ya está generando una menor oferta de proyectos dentro de las ciudades. Esos topes que se tiene en los territorios no son los mejores, sobre todo cuando no hay donde desarrollarlos. La demanda pierde confianza con el Programa Mi Casa Ya y hay que reconstruir esa confianza. Se debe revisar para que el programa pueda ser lo que es”.

Daniel Páez, de 21 años, con cuatro de experiencia laboral y su mujer embarazada, el año pasado desistió de comprar vivienda en El Manantial, en Soledad. Asegura que una constructora le cambió las condiciones firmadas para el pago de la escritura. “Esa cantidad no estaba en lo que había firmado al separarlo. Firmé para pagar $2 millones, y después me señalaron que eran cinco millones de pesos. Ya estaba todo definido con el subsidio, mis cesantías y el crédito con el banco. Me dieron plazo para pagarlo, pero ya no podía endeudarme más, y entre las razones que me contó la asesora es que los costos de los materiales subieron”.

El incremento del valor de la vivienda, por subida en el salario mínimo real al que se indexa el VIS, por los costos de construcción y por el precio de la tierra, es el menos posible de ajuste, destaca Luis Cadena Castro. “Este depende de varios factores que no se pueden controlar y que hace que la oferta y demanda mundial, por ejemplo, sean los que guíen el precio de los materiales”.