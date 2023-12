Seguridad energética del país, en riesgo, asegura José Manuel Restrepo

Sobre los compromisos de Colombia y sus iniciativas dijo que el país ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial el cambio del deuda pública por emisión de derechos especiales de giro, que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática el fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas.

"Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón petróleo y gas. Colombia desmantelado el subsidio a la gasolina y propendemos por la prohibición mundial del 'fracking'. Colombia ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia".

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, publicó en su red que este anuncio no es una buena noticia para la balanza comercial del país.

A pesar que el país necesita explorar gas y petróleo y "que los vamos a importar de Venezuela, pero renunciamos a usar los que podamos obtener de nuestro territorio. Esto significa que no sólo no produciremos divisas, sino que gastaremos las nuestras para pagarle a Venezuela. Estás noticias no son buenas para nuestra balanza comercial, nuestra moneda, nuestra actividad económica", expresó Mac Master.