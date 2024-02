¿Reforma a la Ley 142 y 143 tocará el régimen tarifario en el Caribe?

¿Cuál es la causa del régimen tarifario en la costa Caribe?

El exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta respondió a la pregunta si es posible que se cambie la ley para que no haya un régimen especial en el Caribe contando detalle sobre lo que usted como usuario recibe en su recibo de servicio de energía y que puede ser solo de especialistas.

“El cobro como pérdidas reconocidas (PR), en la fórmula de la tarifa (costo unitario CU = G (generación) + T (transmisión) + D (distribución) + C (comercialización) + PR + R), las no técnicas, hace toda la diferencia entre la tarifa que se cobra en la región Caribe con respecto a la que se aplica en el resto del país, ello tiene explicación pero no justificación. ¿Cuál es la explicación? A través del artículo 38 de la Ley 1955 de 2019 (PND de la administración del presidente Iván Duque), en un acto atrabiliario, se facultó al gobierno para establecer un régimen tarifario especial para los mercados Caribe Mar (Afinia) y Caribe Sol (Air-e), que cobija a los usuarios de toda la región Caribe. Además, mediante la resolución Creg 010 de 2020, la cual estableció que ‘los índices de pérdida eficiente de dichos mercados durante la vigencia del régimen transitorio especial serán iguales a los calculados para el mercado Caribe a la fecha de la expedición de la Ley 1955’”, explicó Acosta.

“Esta norma regulatoria, que permanecerá invariable hasta 2025, les ha permitido a Air-e y a Afinia, cargar a sus usuarios como pérdidas reconocidas (PR) no solo las pérdidas técnicas, que son en promedio del 10%, sino las pérdidas no técnicas (léase robo e instalaciones fraudulentas de energía), que sumadas llevas las PR en el Caribe hasta el 27% por parte de Afinia y 29% por parte de Air-e. Pero, nada justifica que los usuarios del Caribe sean los paganinis, pagando los justos por los pecadores. Por ello, respaldo el justo reclamo de los usuarios y las acciones legales emprendidas ante el Consejo de Estado, tendiente a la protección del derecho vulnerado, habida cuenta de que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, el servicio de energía siendo esencial, como lo definen en la Ley 142 y 143 de 1994, constituye un derecho fundamental, que se conculcado por las altas tarifas que impide su acceso al mismo, siendo este el séptimo de las 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS)”, agregó Amilkar Acosta.