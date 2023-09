Nos sentimos solos con el Gobierno: transportadores

El gremio mostró su preocupación, dado que en el Encuentro de Empresarios del Transporte de Carga, realizado en Bucaramanga, estuvo ausente tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Transporte, William Camargo.

“Desgraciadamente, el Gobierno no entiende y no quiere entender. No es posible que no sintamos que estamos siendo alcahuetas con este Gobierno”, expuso Cárdenas.