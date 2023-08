“Mucho diálogo y poca concreción”: gremios tras reunión con Petro

En ese sentido, recalcó que gremios como Fenalco, la Andi y la SAC tenían interés de poder concretar algunos temas de reactivación de la economía del país.

“Yo creo que fue el comienzo de varias reuniones que ojalá el presidente se entusiasme a continuar, porque es que quedamos en mucho diálogo y poca concreción”, sostuvo Cabal al término de la reunión.

Por su parte, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional, manifestó que aunque existen preocupaciones de lado y lado, no se ha podido avanzar en muchas de las discusiones.

“Tenemos que ser capaces de hablar con franqueza, incluyendo las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero no nos podemos graduar de unos y otros, el sector empresarial no se puede graduar de enemigo del Gobierno, ya que producimos el 80 % del PIB, pagamos más del 80 % en impuestos y generamos el 75 % de los empleos formales”, precisó Arce.