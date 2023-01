Moneda común, la apuesta de Brasil y Argentina para no depender del dólar

Brasil y Argentina plantearon la posibilidad de desarrollar un mecanismo de intercambio comercial basado en una “moneda común” que reduzca la dependencia del dólar.

“Decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda suramericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y reduciendo nuestra vulnerabilidad externa”, indicó el gobierno de Alberto Fernández.

Agregó que se tiene la intención de superar las barreras a los intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales.

Frente a esto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que ve con buenos ojos la iniciativa de crear esta moneda, por lo que propone que la maneje el Fondo Latinoamericano de Reservas.

“Si un país latinoamericano comercia con otro país latinoamericano, los pagos se pueden hacer en moneda nacional, entonces se generan cuentas en los bancos centrales, que se encargan de mediar. Eso podría ser sustituido por una moneda que compartamos todos, no una moneda común, sino una moneda respaldada por todos, pero que no sería la moneda de ningún país, sino un sistema de pago adicional. Me parece una buena propuesta”, sostuvo Ocampo.

Expertos opinan

Frente a este planteamiento, el ex senador de la República Juan Camilo Restrepo sostuvo que esto es improbable debido a la alta inflación que poseen los países sudamericanos.

“En Brasil la inflación es del 6 % y en Argentina es del 100 % y ahora van a sacar moneda común. Tenemos que tener cuidado y no dejarnos meter en ese baile distractor”, dijo.

Restrepo recordó que en la Unión Europea tomaron años preparando la implantación del Euro en 1999, y esto fue posible por la alineación de las políticas monetarias entre los países.

Por su parte, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, dijo que las diferencias en el manejo de la política monetaria y fiscal en los países de nuestra región son tan grandes, que hacen difícil prever un éxito en la creación de una moneda regional.

“Posiblemente sea mucho mejor poder hacer transacciones en moneda local entre los países de la región, ya que permitiría preservar un mejor poder adquisitivo”, recalcó Ballén a EL HERALDO.

A su vez, Fernando Salazar, profesor investigador de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, dijo que son pronunciamientos producto de la exacerbación del momento y dependen en gran medida del escenario en que se encuentren los líderes.

“No sería una idea positiva y traería graves consecuencias para las economías de la región, que no responde a etapas previas de intercambio comercial, fortalecimiento de capacidades productivas y cooperación”, expresó.

Añadió que “es necesario encontrar el factor común en estas economías, y no creer en ideas populistas sin fundamento o faltos de análisis serios, presentados con argumentos tan débiles como la dependencia del dólar”.

“Estos procesos no son tan expeditos y tomaría unos dos años para ver la circulación de esta moneda de manera paralela a la actual de cada país, elemento este que le añade aún mayor incertidumbre. Es necesario y urgente encontrar soluciones viables para salir de la crisis derivada de la pandemia sumada a los malos gobiernos en nuestra región”, señaló.