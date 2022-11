Minminas se puede llamar “Ministerio de Oferta de Dólares”: Mauricio Cárdenas

Sobre ese tema, Cárdenas explicó que el país es dependiente en gran manera de la moneda estadounidense con los productos que exporta.

“Si no hay dólares, no podemos comprar insumos de alimentos, no podemos comprar muchos productos que normalmente consumimos los colombianos”, recalcó Cárdenas.

Agregó que el Ministerio de Minas es un amplio generador de dólares, por lo que cada día “son más necesarios para financiar la inversión en Colombia”.