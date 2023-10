Minhacienda afirma que el precio de la gasolina será reajustado en noviembre

El jefe de la cartera de Hacienda también reveló que aún faltan tres aumentos para lograr la paridad a nivel internacional.

“La gasolina todavía requiere de tres ajustes, y se van a hacer, lo único que está pendiente es que el Ministerio de Transporte saque y haga público el decreto de compensación de los taxistas, pero eso no tiene nada que ver con el ajuste de la gasolina”, aclaró el ministro de Hacienda frente a las afirmaciones que dio el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien aseguró que el precio de este combustible no subirá si no hay acuerdo con los taxistas.

“Yo creo que fue una mala interpretación, el ministro de Minas lo sabe, lo que está pendiente ahora es el decreto de compensación del Ministerio de Transporte, pero la gasolina subirá”, precisó Bonilla.

En ese sentido, Bonilla recalcó que no va a esperar a que más taxistas se registren para recibir la compensación y que sacará el decreto con los que están inscritos, que son cerca de 45 mil.

“La compensación se pagará a los taxistas registrados, y no vamos a esperar más”, expresó Bonilla.