Millicom dice que Tigo necesita capitalizarse por 150 millones de dólares

La propuesta de Milicom no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital, agregó la compañía. “La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada uno. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”.

Millicom insistió en su comunicación pública que “ha repetido en numerosas ocasiones -y como lo hacemos de nuevo hoy (este miércoles)- nuestro profundo compromiso e intención de aportar los recursos para la capitalización que Tigo UNE requiere para continuar prestando, sin interrupción alguna, servicios de comunicaciones a los colombianos. Con esta inyección de capital, Millicom tiene la convicción de que Tigo UNE, continuará su senda de crecimiento y contribución al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Colombia”.

La empresa Une EPM Telecomunicaciones contabilizó pérdidas por $439.006 millones en los primeros seis meses de 2023. El año pasado tuvo pérdidas por $473.814 millones.

La Junta Directiva de EPM decidió la noche del 12 de septiembre no capitalizar a la compañía y, de acuerdo con el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC), Mauricio Lizcano, no le quedaría más remedio que ir a un proceso de reorganización empresarial.