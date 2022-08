Turismo, otro de los grandes afectados por la tributaria

Sobre la eliminación de todos los beneficios que tiene el turismo en materia de renta, Cortes explicó que “la tarifa de renta por remodelación de hoteles en ciudades de aproximadamente 200 mil habitantes, los proyectos de ecoturismo, muelles, parques está en un 9 %, y con la reforma quedaría en 35 %, lo que significa un impacto enorme”.

La tarifa plena de renta (35 %) también aplicaría para los cruceros que se encuentran registrados en Colombia, los que actualmente tienen una tarifa del 2 %.

Otro incentivo tributario transitorio que termina en diciembre de este año es la reducción del IVA para los tiquetes aéreos que pasó del 19 % al 5 %. Esto también implicaría aumento en los precios de los tiquetes para los viajeros.

“El Gobierno ya ha dicho que su bandera es el turismo, entonces queremos revisar cómo buscamos un equilibrio para que esto no nos vaya a golpear enormemente, puede ser quizás una gradualidad u otro tipo de soluciones, pero no puede ser tajante, ya que el sector aún no se ha recuperado del todo”, expresó la presidenta de Anato.